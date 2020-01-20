شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة إماراتية تنظر فى 19 قضية سب وقذف بحق الداعية وسيم يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باشرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم ن الاثنين، نظر 19 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقامة من الداعية الديني، وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، فيما شهدت الجلسة تطوع 21 محامياً للدفاع عن المتهمين.

وقررت المحكمة تأجيل 16 قضية للمرافعة يوم الخميس المقبل، فيما حجزت 3 قضايا للحكم في جلسة الأحد 26 يناير الجاري لعدم حضور المتهمين.

وشهدت الجلسة إقبالاً كبيراً من المحامين للإعلان عن تضامنهم مع المتهمين ورغبتهم في التطوع للدفاع عنهم، ووصفوا القضية بأنها حرية تعبير جاءت رداً على تصريحات الشاكي في حق صحيح البخاري.

وخلال الجلسة، أقر كل متهم أمام هيئة المحكمة بموافقته على توكيل الـ21 محامياً للدفاع عنه، وطعن أحد المحامين في صلاحية دفاع الشاكي بفتح بلاغات ضد المتهمين، والتي بُنيت على أساسها القضايا، فيما لم يحضر الشاكي وحضر دفاعه وأبدى جاهزيته للمرافعة.

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جدير بالذكر أن الداعية الديني وسيم يوسف تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن أصحاب 163 حساباً على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى إنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.

وتابع قائلاً: «صبرت كثيراً لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا "أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا"»، على حد تعبيره.