شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السودانى: لا اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، أنه لا اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي، موضحاً أن وزارته بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، هى الجهة الرسمية المسئولة عن تعديل سعر الصرف بأنواعه.

وشدد البدوي - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - على أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية، لذلك فإن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي.

وقال الوزير السوداني إن الخطة المقدمة في إطار الموازنة العامة لحكومة الفترة الانتقالية، تؤكد أن أي خطوة لتعديل سعر الدولار الجمركي، لابد أن تُسبق بإجراءات مصاحبة مثل توفير السلع الضرورية عبر جمعيات تعاونية أو استهلاكية وخدمية يتم تعميمها على كل السودان.

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أكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادى السوداني، ابراهيم البدوى، السعى إلى معالجة 10 مشاريع تنموية كانت متوقفة، بسبب عدم دفع المتأخرات في عهد النظام البائد، لافتا إلى أن الوزارةبصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات، التي ستُمكن من تمويل هذه المشاريع المهمة.