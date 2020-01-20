مطاردة بين مركبتين تنتهي بتصادم واختراق أحد المنازل (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثقت كاميرا مراقبة مثبتة بإحدى السيارات، مطاردة بين مركبتين انتهت بتصادم إحداها مع سيارة متوقفة أمام أحد المنازل. Advertisements وظهر خلال المقطع مطاردة بين سيارتين في منطقة سكنية، وفقد قائد السيارة الأولى السيطرة عليها ليصطدم بسيارة متوقفة وتنحرف سيارته ويخترق أحد المنازل. وطالب متداولو المقطع باتخاذ ما يلزم حيال مثل هذه الممارسات التي تهدد حياة المارة وممتلكات المواطنين والمقيمين. ولم يتسنى لصحيفة “التواصل” التأكد من مكان وزمان المقطع المتداول.

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