شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى من مؤسسة النقد لمستفيدي القروض الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أنه يحق للمستفیدين من التمويل الشخصي من البنوك إعادة جدولة مديونیاتھم في حالتین.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن المستفید يحق له التقدم بطلب إعادة جدولة المديونیة في حال تغیرت ظروفه “بشكل إجباري”، مثل العجز عن العمل بشكل كلي أو جزئي، وذلك دون منحه تمويلا جديدا ودون أي رسوم إضافیة ودون أي تغییر في كلفة الأجل.

وأضافت مؤسسة النقد: “أما في حال تغیرت ظروف المستفید من التمويل الشخصي بشكل اختیاري، مثل التقاعد المبكر، فإنه يحق له التقدم بطلب إعادة جدولة المديونیة، ولكن يحق لجھة التمويل احتساب كلفة أجل دون أي رسوم إضافیة”.