شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه بـ«كورونا».. قنصلية المملكة في الصين تحذر المواطنين من «فيروس خطير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، كافة المواطنين الزائرين والمقيمين في الصين، باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى فيروس جديد شبيه بكورونا، كان قد أعلن عن تسجيل عدد من حالات الإصابة به مؤخرا في الصين.

وأهابت القنصلية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالمواطنين الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، خاصة مع قرب بدء إجازة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة، حيث توجد أعداد كبيرة من المسافرين في محطات القطارات والمطارات للسفر خلال تلك الإجازة إلى كافة أنحاء البلاد.

ودعت القنصلية كافة المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم +8618998378131 المفتوح على مدار الـ 24 ساعة.

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وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أوضحت أن فيروس كورونا جديد تسبب في حوالي 198 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي في مدينة “ووهان” وسط الصين، بالإضافة إلى حالتين في العاصمة بكين، وحالة واحدة في مدينة “شينزن” في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين.