ملك المغرب يلتقي ولي عهد أبو ظبي في الرباط









اسماء السيد - الرباط: التقى عاهل المغرب الملك محمد السادس اليوم الإثنين، في العاصمة المغربية الرباط، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتناقلت صفحات إماراتية بمواقع التواصل الاجتماعي خبر زيارة الملك محمد السادس لولي عهد أبو ظبي، بمقر إقامته في الرباط، ونشرت صورة تجمعهما.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي للمغرب مباشرة بعد مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد أمس، والذي غابت عنه الرباط وعبرت عن غضبها الشديد من إقصائها من المشاركة في المؤتمر.

وأرفقت الصورة المنشورة للملك محمد السادس ومحمد بن زايد آل نهيان، بتعليق جاء فيه "زيارة أخوية تعكس مدى الترابط والتلاحم بين البلدين الشقيقين".

ورأى مراقبون في الخطوة بادرة عملية لإنهاء الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين المغرب والإمارات، بسبب موقف الرباط المحايد بشأن حصار قطر الذي فرضته عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو 2017.