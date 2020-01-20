دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن عن تعيين Roh Tae-moon رئيس تنفيذي لقسم الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الكوري سامسونج اليوم عن تعيين Roh Tae-moon رئيس تنفيذي لقسم الهاتف، وذلك قبل إنطلاق مؤتمر الشركة في 11 من فبراير للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S20.

تولى Roh Tae-moon اليوم منصبه كرئيس تنفيذي لقسم الهاتف في شركة سامسونج، بعد إنتقال الرئيس السابق DJ Koh لتولي العمل في قسم IT في الشركة وأيضاً تولي إدارة قسم الإتصالات في الشركة.

ويعد Roh Tae-moon الرئيس التنفيذي الثالث في قسم الهاتف خلال 12 عاما، حيث شغل Koh المنصب منذ عام 2015 وحتى بداية 2020، بينما إستمر JK Shin كرئيس تنفيذي لهذا القسم على مدار 6 سنوات.

ولقد انضم Roh Tae-moon إلى فريق عمل سامسونج خلال عام 1997، حيث ساهم خلال السنوات الماضية في تطوير سلسلة هواتف Galaxy، ومن المتوقع أن يعمل خلال السنوات القادمة على تعزيز معايير الجودة للإرتقاء بمستوى سامسونج وإستعادة قوتها وشهرتها من جديد.

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ولقد واجهت سامسونج خلال فترة رئاسة Koh بعض العقبات التي أثارت جدل في مستوى الجودة لدى سامسونج في سوق الهاتف، بشكل خاص الأزمة التي واجهت سامسونج مع هاتف Galaxy Note 7 وتعرضه للإشتعال، إلى جانب التأجيل المتكرر لإطلاق هاتفها الأول القابل للطي Galaxy Fold بعد أن كشف عن عيوب في وحدات المعاينة.

أيضاً يستهدف Roh في خطته القادمة بشكل رئيسي الإصدارات القابلة للطي من الهواتف الذكية، مع دفع توسعات سامسونج في السوق الصيني والسوق الهندي، كما أشتهر Roh أيضاً بالبحث عن مصادر خارجية لإنتاج الهواتف بتكلفة أقل، وذلك لمواجهة المنافسة القوية مع عمالقة الصين مثل شاومي و Oppo.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعلن عن تعيين Roh Tae-moon رئيس تنفيذي لقسم الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.