شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية باليمن تدين الهجوم الإرهابى على معسكر بمحافظة مأرب اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أدانت السفارة الأمريكية في اليمن، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش اليمني في محافظة مأرب.
وحث السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "العربية" الإخبارية - كافة الأطراف على الخفض الفوري لتصاعد الأنشطة العسكرية.. داعياً الأطراف اليمنية إلى العمل على حل سياسي ليمن موحد ومستقر.
وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مسجدا داخل معسكر للاستقبال تابع للقوات الحكومية اليمنية شمال غربي مأرب؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات .
كما أعلن الجيش اليمنى اليوم ، إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثى الانقلابية فى نهم شرقى صنعاء شمال غربى اليمن، ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "العربية" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.
ويؤكد التحالف العربى أن الميليشيات الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم و أعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.
وأفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الاثنين، بمقتل 80 حوثيا وأسر 100 آخرين خلال اشتباكات في جبهة نهم شمال شرقى صنعاء، ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المصادر قولها إن معارك عنيفة دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قتل خلالها نحو 80 عنصرا من الميليشيات وأسر 100 آخرين.
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