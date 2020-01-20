شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر للقاء الملك عبد العزيز و الرئيس الأمريكى روزفلت.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفارة الأمريكية فى السعودية، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو نادر للقاء الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت، يعود إلى 17 فبراير 1945، على متن السفينة الأمريكية كوينسى خلال مرورها فى قناة السويس، حيث تعتبر الذكرى 75 .





وغردت السفارة السعودية عبر حسابها على تويتر، قائلة:"منذ أن تأسست علاقتنا الدبلوماسية في عام 1933 م، أسفر التعاون الأمريكي السعودي عن واحدة من أقوى الشراكات في المنطقة.. يمكنكم استخدام الهاشتاقات معا في2020 و الذكرى 75 كوينسي لمشاركتنا قصصكم حول الشراكة الأمريكية السعودية".

وأضافت السفارة :"تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلينروزفلت بالملك عبد العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية كوينسى في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 م. دعونا نرى كيف بدأ اللقاء".

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وقال جون أبى زيد، السفير الأميركي بالمملكة العربية السعودية، فى فيديو عبر حساب السفارة على تويتر:"ادعوكم للاطلاع على الصورة والتى يظهر فيها الرئيس فرانكلين روزفلت مع الملك السعوىي عبد العزيز والتى تم التقاطها فى يوم 14 فبراير عام 1945 ميلاديا، عندما التقيا على متن البارجة الأمريكية كوينسى منذ 75 عاما.. دعونا تستعيد بعضا من هذه اللحظات المهمة".

وأوضح الفيديو، أنه فى عام 1932 شركة ستاندرد أويل فى كاليفورنيا المعروفة الأن بشيفرون، ربحت مناقصة عن النفط فى المملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت، وقامت باكتشاف النفط فى عام 1938، وأنه فى عام 1940 الولايات المتحدة الأمريكية انشأت علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، وفى مارس 1949، تم ترفيع الجمعية الأمريكية فى جدة إلى سفارة، وقدم زريفز تشايلدز أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة، وفى سبتمبر 1984، تم رفع الارتباط الأمريكية فى الرياض إلى رتبة السفارة، فى حين أصبحت السفارة فى جدة لقنصلية عامة.