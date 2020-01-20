شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: أنباء عن ترشيح محمد علاوى لرئاسة الحكومة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، تداول اسم محمد علاوى مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية.

وفي سياق منفصل قالت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق، اليوم الاثنين، إنها لم تصدر أى قرار بخصوص بقاء أو خروج القوات الأجنبية من العراق، وأكد المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان بثته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم، إن المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر أى قرار بخصوص خروج، أو بقاء القوات الأجنبية من العراق.

وكان مجلس النواب العراقى قد صادق في الخامس من يناير الجارى، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية ، وذلك ردا على اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس "التابع للحرس الثورى الإيرانى، ونائب رئيس "الحشد الشعبى " أبو مهدى المهندس. Advertisements

من جانب أخر قصفت قوات الجيش العراقى، اليوم الاثنين، أهدافا لتنظيم " داعش" الإرهابى على الحدود بين محافظتى ديالى وصلاح الدين .

وقال مصدر أمني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / - ان قوات الجيش قصفت بقذائف الهاون تحركات لعناصر التنظيم الإرهابي في منطقتي الميتة وسبيعات على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين .



واضاف ان القصف يأتي بعد رصد تحركات او تجمعات لأرهابيي داعش خاصة في القرى المهجورة القريبة من حدود ديالي من جهة العظيم شمال بعقوبة.