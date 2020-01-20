شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات رائعة لصحراء دبى والحيوانات البرية بعدسة ولى العهد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، دائمًا على مشاركة متابعيه لقطات رائعة، حيث يهوى التصوير والقفز وركوب الخيل والصيد، وكان آخر ما شاركه مع متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، فيديوهات للحيوانات البرية فى صحراء دبى، حيث التقط مشاهد مصورة من سيارته لزرافة وغزلان وفى خلفيتها أبراج دبى الشاهقة، مكتفيًا بتعليقه "دبى".

وفى مطلع شهر يناير الجارى، كان قد نشر ولى عهد دبى مقطع فيديو رائع عن المصور الشهير جونى شاير، لبرج خليفة التقط بطائرة بدون طيار عن قرب، وإضافة إلى أن "شاير" يمتاز بأسلوبه الرائع فقد استخدم طائرات الدرونز عالية الجودة، ليظهر مدى روعة برج خليفة وسحره الرائع.



حيوانات برية فى صحراء دبى

ويشتهر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد مدينة دبى الإماراتية، بمغامراته المعتادة التى تكون دائما من أعماق البحار، ووسط الحيوانات المفترسة والعملاقة، والتى كان آخرها تحوله لكابتن طائرة، فى صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وهو يقود جولة على شواطئ مدينة دبى، ويظهر من خلالها أبراج المدينة الشاهقة.

ويشغل حمدان العديد من المناصب منه رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، وهو الابن الثانى لمحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وتتلمذ على يد والده محمد بن راشد، حيث استقى منه أسس مميزات القائد والرؤية الاستراتيجية كما أنه يصحبه فى معظم جولاته وزياراته ولقاءاته الخاصة والرسمية على المستويين المحلى والخارجى، كما تلقى دراسته الثانوية فى مدرسة راشد الخاصة للبنين فى دبي.

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ولى عهد دبى يلتقط صورة لزرافى فى صحراء الإمارة

ودرس ولى عهد دبى، فى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية فى بريطانيا وتخرج منها عام 2001، وإضافة إلى دراسته العسكرية حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة فى كلية لندن للاقتصاد وكلية دبى للإدارة الحكومية.

وبتاريخ 9 سبتمبر 2006، أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبى، مرسوماً أميرياً بتعيينه رئيساً للمجلس التنفيذى لإمارة دبى، وبتاريخ 1 فبراير 2008، أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبى، مرسوماً أميرياً بتعيينه ولياً لعهد دبى.



ولى عهد دبى يشارك متابعيه مشاهد الحيوانات البرية والصحراء الخلابة

وبحسب المعلومات المتداولة عنه فهو فارس وله العديد من الإنجازات الرياضية حيث حصد الميدالية الذهبية فى البطولة الأولمبية للألعاب الآسيوية، حصل على كأس رئيس الدولة للفروسية عام 2008، ومن هواياته الأدب والشعر كما يشهد الكثير من المناسبات الحفلات والمهرجانات كما يشرف على افتتاحها.