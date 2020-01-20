أم سورية تكابد عناء النزوح مع أطفالها الـ 5 في "إدلب"

إدلب/ إسراء حجي أوغلو/ الخليج 365
رصدت وكالة الخليج 365، معاناة أسرة سورية تكافح للبقاء على قيد الحياة بعدما اضطرت للنزوح من محافظة حماة باتجاه ريف محافظة إدلب بشمال غربي البلاد هربا من قصف النظام السوري وروسيا.
وتعيش الأم "عنود سليمان" (25 عاما) مع أطفالها الخمسة في خيمة رديئة صنعتها من البطانيات في مخيم يفتقر لأدنى مقومات المعيشة وتحاصره الرياح والأمطار من كل جانب.
وتعيش عنود على أمل التخلص من وضعها الحالي والعودة إلى بيتها يوما، بعدما اضطرت إلى تركه هربا من الحرب الدائرة في بلادها.
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