نواب عرب يدينون إبعاد إسرائيل الشيخ صبري عن المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أدان نواب عرب، الإثنين، قرار إسرائيل إبعاد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، عن المسجد لمدة أسبوع.

واعتبر النواب في تصريح مكتوب أرسلوا نسخة منه لوكالة الخليج 365، اقتحام منزل الشيخ صبري، واستدعاءه للتحقيق قبل تسليمه قرار الابعاد "اعتداءً صارخًا على الرموز الدينية لمدينة القدس".

وأضافوا إن هذه "الإجراءات الاستفزازية تأتي ضمن سعي شرطة الاحتلال إلى ثني المسلمين عن إعمار المسجد الأقصى المبارك، وترهيب زواره والمرابطين فيه وبالذات في باب الرحمة".

وكان النواب منصور عباس، أحمد الطيبي، إمطانس شحادة، وليد طه، وأسامة سعدي قاموا اليوم بزيارة تضامنية إلى منزل الشيخ صبري في القدس.

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وسلمت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، الشيخ صبري أمرا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابلة للتمديد بعد اتهامه بالتحريض، وهي التهمة التي نفاها الشيخ صبري في تصريحات للصحفيين.

وقال النواب العرب إن "المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للمسلمين وحدهم، وأن هذه المحاولات البائسة لن ترهب شعبنا وأهلنا ولن تمنعهم عن التواصل مع المسجد الأقصى المبارك، بل ستزيد شعبنا صمودًا وتواصلا مع المسجد الأقصى المبارك".

وتقول دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن السلطات الإسرائيلية صعدت في السنوات الأخيرة من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وملاحقة المصلين وحراس المسجد والمسؤولين الدينيين في مدينة القدس.

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