نسائي أمانة عسير ينفذ جولات رقابية تفتيشية على الأسواق

الخليج - سلمى القحطاني

نفذت أمانة عسير ممثلة في” القسم النسائي ” أكثر من 492 جولة رقابية تفتيشية تم خلالها تسجيل 50 مخالفة على المحلات التجارية وذلك في إطار خطة الأمانة لمراقبة الأسواق والمنشآت التجارية بعسير.

من جانبها أوضحت مديرة القسم النسائي بالأمانة سلوى القحطاني أن فريق من القسم المختص بالقسم النسائي قام بعمل الحملات الرقابية التفتيشية خلال الشهر الماضي لرصد أي مخالفات أو تجاوزات من قبل المخالفين للوائح والقواعد المنصوص عليها ، و التي تشمل عدم الالتزام بالزي الرسمي، وعدم وجود تراخيص ، او عدم الالتزام بالتجديد ، وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بهذا الخصوص حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها .

مشيرة إلى أن القسم النسائي بالأمانة يكثف من جولاته الرقابية والتفتيشية على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق الأنظمة وذلك بمتابعة مستمرة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي يوجه دائما بالتركيز على مخرجات القطاعات النسائية، ودعمها والعمل على إرشادها إلى الأنظمة الخاصة بها والقوانين واللوائح الواجب عليها تنفيذها .

وفي ختام تصريحها أكدت القحطاني على أن القسم النسائي حريص كل الحرص على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية المفاجئة وخاصة اليومية الاعتيادية لمتابعة مختلف الأنشطة ، مشددة على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال برقم البلاغات الموحد 940.