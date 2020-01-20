ساما: يحق للمستفيدين من القروض الشخصية للبنوك إعادة جدولة مديونياتهم

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صحيفة الخليج الالكترونية
ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن المستفيدين من التمويل الشخصي من البنوك يحق لهم إعادة جدولة مديونياتهم في حالتين.
وأوضحت أن المستفيد يحق له التقدم بطلب إعادة جدولة المديونية في حال تغيرت ظروفه “بشكل إجباري”، مثل العجز عن العمل بشكل كلي أو جزئي، وذلك دون منحه تمويلا جديدا ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.
أما في حال تغيرت ظروف المستفيد من التمويل الشخصي “بشكل اختياري”، مثل التقاعد المبكر، فإنه يحق له التقدم بطلب إعادة جدولة المديونية، ولكن يحق لجهة التمويل احتساب كلفة أجل دون أي رسوم إضافية.
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