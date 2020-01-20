- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حجز فريق الشباب السعودي أول بطاقة في الدور نصف النهائي، لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة شقيقه الشرطة العراقي في انطلاقة مرحلة الإياب لدور الثمانية، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان.
وحقق الشباب فوزاً بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة 88، ليمنح فريقه بطاقة التأهل بالفوز 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وكان الشباب حقق انتصاراً كبيراً بنتيجة 6-0 في مباراة الذهاب في العاصمة السعودية الرياض.
وينتظر الشباب الفائز في مباراة مواطنه الاتحاد مع أولمبيك آسفي المغربي، لملاقاته في الدور نصف النهائي من البطولة، التي يحمل لقبها النجم الساحلي التونسي.
وكانت مباراة الذهاب بين الاتحاد وأولمبيك آسفي انتهت بالتعادل 1-1، قبل العودة التي تجمع بينهما بالمغرب يوم 15 فبراير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.