الملك محمد السادس يزور ولي عهد أبو ظبي في إقامته بالمغرب

زار العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في مقر إقامته بالمغرب.

والزيارة الأخوية التي جرت، اليوم، تعكس مدى الترابط والتلاحم بين البلدين الشقيقين، والعلاقات الأخوية التي تربطهما.

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وتشهد العلاقات الإماراتية المغربية تطوراً مهماً في كافة المجالات، من سياسة واقتصاد وتجارة وثقافة وغيرها، الأمر الذي انعكس على اتفاق وجهات النظر تجاه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

كما أن اتفاق وجهات النظر تجاه القضايا الثنائية زاد من متانة وقوة الروابط في علاقة البلدين، اللذين يسعيان لتنويع مجالات التعاون بينهما، من خلال استقطاب الاستثمارات المجدية والدافعة نحو ازدهارهما، تحقيقاً للاستفادة المشتركة.

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