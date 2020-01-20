قال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا اليوم الاثنين إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لوقف حصار حقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.
وأضاف السراج لرويترز أنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى إن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.
كانت هذه تفاصيل خبر السراج: ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا استمر إغلاق حقوق النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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