السراج: ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا استمر إغلاق حقوق النفط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج

قال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا اليوم الاثنين إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لوقف حصار حقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.

وأضاف السراج لرويترز أنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى إن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.