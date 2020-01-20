حذف أيقونة مهمة من واجهة انستقرام.. لهذا السبب

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذف موقع انستقرام زر IGTV من واجهته الرئيسية، وذلك بسبب النتائج “المتواضعة” التي حققها خللال 18 شهرا.

ووفق ما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن حذف الزر جاء بعد أن سجل 7 ملايين تنزيل فقط في غضون عام ونصف، في حين وصل تعداد مستخدمي “إنستقرام” إلى مليار.

وبحسب متحدث من “فيسبوك” فإن “هناك عدداً قليلاً جداً من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية في تطبيق إنستقرام.

ولم يعد مستخدمو “إنستقرام” بحاجة لتطبيق IGTV المستقل لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة، حيث بات مضمنا في التطبيق الرئيسي، ويمكن الوصول إليه من خلال الخلاصة الرئيسية و Explore والملصقات الترويجية في القصص والحسابات الشخصية.