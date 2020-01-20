شكرا لقرائتكم خبر عن حذف أيقونة مهمة من واجهة انستقرام.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذف موقع انستقرام زر IGTV من واجهته الرئيسية، وذلك بسبب النتائج “المتواضعة” التي حققها خللال 18 شهرا.
ولم يعد مستخدمو “إنستقرام” بحاجة لتطبيق IGTV المستقل لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة، حيث بات مضمنا في التطبيق الرئيسي، ويمكن الوصول إليه من خلال الخلاصة الرئيسية و Explore والملصقات الترويجية في القصص والحسابات الشخصية.
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