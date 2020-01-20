شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة صادمة داخل مستشفى بجدة.. “دود” بجهاز التنفس الصناعي ووفاة المريضة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد أحد مستشفيات جدة واقعة صادمة، أمس الأحد، بعدما تبين خروج “دود” من فتحة جهاز التنفس الصناعي المخصص لمريضة منومة داخل المستشفى.

وفوجئ أهالي المريضة “مريم العاصمي” بوجود “ديدان” تخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي لمريضتهم التي تعاني جلطة في القلب، أدخلت إثرها المستشفى نفسه منذ ثلاثة أيام.

وقالوا ذوو المريضة: “فوجئنا عند زيارتها أمس الأحد بوجود (دود) يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، دون معرفة مصدره، وعند سؤال الطاقم الطبي تعذروا بأنها متوفاة دماغيا لتبرير خروج (الدود) من أنبوب الجهاز التنفسي”.

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من جانبها، أعلنت “صحة جدة” تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات الطبية لمباشرة حالة المريضة عقب نشر الخبر، لتؤكد بعد ذلك في وقت متأخر اليوم الإثنين، أنه بعد تأكيد النتائج والتحاليل المخبرية تبين أنها يرقات الكيسة المذنبة وهي من مسببات الديدان الشريطية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة.

وأعلنت أسرة المريضة وفاتها، داخل المستشفى قبل ساعة متأثرة من مرضها التي ألمّ بها ولم يمهلها طويلاً.

وأدخلت “العاصمي” المستشفى الجمعة الماضية؛ بسبب تعرضها لجلطة في القلب، والتي لم تمهلها طويلاً، تاركة خلفها تساؤلات عدّة عن مصير الدود الذي خرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي الذي لازمها منذ دخولها المستشفى حتى غادرت الحياة.

وبحسب ذويها فقد تقرر الصلاة عليها بعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام، فيما سيوارى جثمانها الثرى بمقبرة المعلاة مطالبين في وزارة الصحة بضرورة التحقيق في حادثة “الدود” الذي خرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، متهمين المستشفى بالإهمال وعدم اللامبالاة.