شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استمرت 8 أشهر.. إندونيسي وطفله يصلان مكة على متن دراجة نارية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
وصل رحالة إندونيسي وطفله ذو الأربعة أعوام إلى مكة المكرمة، في رحلة استمرت نحو 8 أشهر على متن دراجة نارية، عبرا خلالها العديد من الدول.
وقال الرحالة “ليليك” في لقاء بثته قناة “سكاي نيوز عربية”، إنه عمل لفترة طويلة على التجهيز للرحلة، ثم انطلق من مدينة جمبي في إندونيسيا، مارا بعشر دول، مؤكدًا أنه واجه خلال رحلته العديد من المصاعب.
وأوضح المقطع المصور أن الرحالة قطع مسافة تقارب 20 ألف كيلو متر، وكان الهدف من رحلته تحقيق حلمه بزيارة الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى توثيق عادات وثقافات البلدان التي مر بها.
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