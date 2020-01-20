قوات الأمن العراقية تقتل محتجين اثنين في بغداد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قالت مصادر أمنية وطبية إن محتجين عراقيين اثنين لقيا حتفهما اليوم الاثنين في ساحة التحرير ببغداد بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية. وأضافت أن أحدهما أصيب برصاصة في رأسه في حين أصيب الثاني بعبوة غاز مسيل للدموع. وقالت إن كليهما لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بجروحه.

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