محمد السادس يزور محمد بن زايد في مقر إقامته بالمغرب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة تظهر العاهل المغربي الملك محمد السادس، برفقة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في مقر إقامة الأخير في المغرب.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن الصورة توثق "لحظة باسمة بين الملك محمد السادس وولي عهد أبوظبي" وملتقطة وسط الإقامة الخاصة للشيخ محمد بن زايد في العاصمة المغربية الرباط.
وأشارت الصحيفة المغربية إلى صفحة "فرسان الإمارات" التي ذكرت على حسابها في "إنستغرام"، أن "هذه الزيارة الأخوية تعكس مدى الترابط والتلاحم بين المغرب والإمارات، البلدين الشقيقين".
جدير بالذكر أن الشيخ محمد بن زايد حل بالمغرب قادما من ألمانيا حيث التقى المستشارة أنغيلا ميركل عشية انطلاق "مؤتمر برلين" الخاص بالأزمة الليبية.
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