دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تحذير من "متصفح شهير" يدعم تطبيقات مشبوهة تسحب الأموال

حذّرت تقارير صحفية عالمية، متخصصة في مجال التكنولوجيا، من متصفح أوبرا بحجة دعمه تطبيقات مشهورة محظورة من قبل نظام تشغيل "أندرويد".

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موقع إنغادجيت، أشار عبر تقريره عن الواقعة، إلى أن متصفح أوبرا يدعم تطبيقات مشبوهة متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة؛ حيث يتركز نشاط هذه التطبيقات في الهند وكينيا ونيجيريا؛ للحصول على دعم مالي بشكل غير قانوني، بعد انخفاض هوامش الربح من أعمالها وبالأخص المتصفح الرئيسي الخاص بالشركة الذي لم يتمكن من تحقيق الانتشار المرجو منه.

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وأوضح التقرير ذاته أن متصفح أوبر يدير هذه التطبيقات وهي "كاش بين" و"أو كاش" و"أو باي" و"أو بيسا" والتي تعرض الأمن المعلوماتي لمستخدميها لخطر بالغ، خاصة وأن يمكن أن تجعل بسهولة كافة بياناتهم البنكية معرضة للقرصنة من أي جهة خارجية.

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ولم يصدر حتى كتابة هذه السطور أي تعليق رسمي من قبل مسؤولي متصفح أوبرا عما نُشر بحقهم.المزيد:

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