دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تقدم هاتف Mi 10 قريباً بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات التي انطلقت من الصين اليوم على أن شاومي تقدم هاتف Mi 10 المرتقب بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

تستعد شركة شاومي للإعلان عن سلسلة هواتف Mi 10 خلال شهر فبراير المقبل، ولقد رصد بالفعل هاتف Mi 10 Pro في صور حية مؤخراً، كما جاءت تسريبات أخرى حول الإصدار الرئيسي Mi 10.

تقدم شركة شاومي سلسلة هواتف Mi 10 القادمة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 865، ولقد أكدت تسريبات انطلقت من الصين اليوم على أن هاتف Mi 10 يضم مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وهو نفس المستشعر الذي قدم مؤخراً في هاتف Mi Note 10.

ومن المتوقع وفقاً لهذه التسريبات أن ينطلق هاتف Mi 10 كأول الهواتف الذكية التي تضم مستشعر سامسونج مع معالج كوالكوم الجديد، لذا ستكون أحد النقاط الرئيسية لتسويق الهاتف هذا العام.

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كما كشفت التسريبات حتى الآن عن بعض مواصفات هاتف Mi 10 الذي ينطلق بكاميرة خلفية رباعية بنفس التصميم المميز لكاميرة Mi 9، أي بتصميم رأسي في الزاوية اليسرى من الجهة الخلفية، أيضاً أكدت الصور المسربة على أن مستشعر البصمة لا يأتي في الجهة الخلفية، لذا تشير التوقعات إلى مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

من المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف شاشة OLED مع ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، ولقد رصد هاتف Mi 10 Pro اليوم مع شاحن بقدرة 65W بتقنية الشحن السريع، والذي يدعم شحن الهاتف خلال 35 دقيقة فقط، كما تشير التسريبات إلى أن إصدار Mi 10 Pro سيضم بطارية بقدرة 4800 mAh، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر شاومي لتفاصيل أكثر عن سلسلة هواتفها المميزة هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم هاتف Mi 10 قريباً بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.