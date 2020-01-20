هاكر يخترق نصف مليون "سيرفر وراوتر".. وينشر بيانات المستخدمين

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

أفادت تقارير إخبارية بأن مخترق أنظمة (هاكر) نشر مؤخرا، بيانات خاصة لأكثر من 515 ألف من حسابات خوادم الإنترنت (السيرفرات)، وأجهزة الراوتر، وخدمات أخرى ذكية.

وبحسب موقع "زد نت"، فإن البيانات التي تم نشرها في منتدى لقراصنة الإنترنت، ضمت معلومات مفصلة عن عناوين كافة خوادم الإنترنت المخترقة، من قبيل اسم المستخدم وكلمات مرور من يشتركون في تطبيق وخدمة "تل نت".

وتتيح خدمة "تل نت" للمشتركين أن يتحكموا عن بعد في الأجهزة، علما أن الاختراق تمّ عن طريق رصد الأجهزة التي تعرض ارتباطها بالخدمة الذكية، فضلا عن الاستعانة ببرنامج خبيث.

ويعد هذا التسريب هو الأكبر من نوعه بالنسبة لخدمة "تل نت"، فيما حصل الاختراق الأكبر سابقا في 2017 مع الكشف عن بيانات 33 ألفا من خوادم الإنترنت.

وبحسب "سكاي نيوز"، أشار خبراء في الإنترنت إلى أن تجربة الدخول إلى الحسابات المخترقة لم تتم، وأنه حتى في حال لم يكن التسجيل ممكنا، يظل الاختراق واردا جدا.

وأوضح الخبراء إلى أن التسجيل قد يكون غير ممكن حاليا، بسبب تغيير أسماء المستخدم أو كلمات المرور عقب اكتشاف الاختراق.

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