أزال الأيقونة البرتقالية.. تغير جديد في واجهة إنستجرام

دبي - بواسطة محمد فارس © إنستجرام إنستجرام

كتب - عاصم الأنصاري:

أزالت شركة إنستجرام أيقونة "IGTV" البرتقالية لنشر مقاطع الفيديو من واجهة تطبيقها الرئيسية.

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ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، قال متحدث باسم "فيسبوك" أن الشركة قررت إزالة "IGTV" لعدم استخدام عدد كبير من مستخدميها تلك الأيقونة، حيث أنها تعمل على نشر مقاطع الفيديو مباشرة على "إنستجرام" من البث المباشر.

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وأشار المتحدث إلى أن عددا كبيرا من المستخدمين يفضل نشر مقاطع الفيديو بعد مراجعتها.

وأوضحت "فيسبوك" أن هناك عددا قليلا من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية لتطبيق إنستجرام، ونحن نهدف دائما إلى إبقاء المنصة بسيطة قدر الإمكان، لذلك قمنا بإزالة هذه الأيقونة".