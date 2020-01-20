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كتب - عاصم الأنصاري:
أزالت شركة إنستجرام أيقونة "IGTV" البرتقالية لنشر مقاطع الفيديو من واجهة تطبيقها الرئيسية.
بشرى سارة لمستخدمي تطبيق الانستغرام!
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ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، قال متحدث باسم "فيسبوك" أن الشركة قررت إزالة "IGTV" لعدم استخدام عدد كبير من مستخدميها تلك الأيقونة، حيث أنها تعمل على نشر مقاطع الفيديو مباشرة على "إنستجرام" من البث المباشر.
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وأشار المتحدث إلى أن عددا كبيرا من المستخدمين يفضل نشر مقاطع الفيديو بعد مراجعتها.
وأوضحت "فيسبوك" أن هناك عددا قليلا من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية لتطبيق إنستجرام، ونحن نهدف دائما إلى إبقاء المنصة بسيطة قدر الإمكان، لذلك قمنا بإزالة هذه الأيقونة".
كانت هذه تفاصيل خبر أزال الأيقونة البرتقالية.. تغير جديد في واجهة إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.