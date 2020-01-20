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أزال الأيقونة البرتقالية.. تغير جديد في واجهة إنستجرام

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إنستجرام دبي - بواسطة محمد فارس © إنستجرام إنستجرام

كتب - عاصم الأنصاري:

أزالت شركة إنستجرام أيقونة "IGTV" البرتقالية لنشر مقاطع الفيديو من واجهة تطبيقها الرئيسية.

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ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، قال متحدث باسم "فيسبوك" أن الشركة قررت إزالة "IGTV" لعدم استخدام عدد كبير من مستخدميها تلك الأيقونة، حيث أنها تعمل على نشر مقاطع الفيديو مباشرة على "إنستجرام" من البث المباشر.

من انستغرام| نجمات بدون مكياج..من الأجمل؟

We love to see our favorite stars all glammed up, but sometimes it's nice when they look a little more relatable. Check out all their makeup-free snaps of 2017 right here, starting with Salma Hayek and Penelope Cruz.

وأشار المتحدث إلى أن عددا كبيرا من المستخدمين يفضل نشر مقاطع الفيديو بعد مراجعتها.

وأوضحت "فيسبوك" أن هناك عددا قليلا من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية لتطبيق إنستجرام، ونحن نهدف دائما إلى إبقاء المنصة بسيطة قدر الإمكان، لذلك قمنا بإزالة هذه الأيقونة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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