دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي طريقة سهلة لمعرفة من احتفظ بصورك على إنستغرام

كشفت تقارير تقنية أن هناك طريقة سهلة يمكن بها معرفة من قام بالاحتفاظ بالصور التي تنشرها على موقع إنستغرام، سواء على حسابه الشخصي أو على حاسبه الشخصي.

فتطبيق إنستغرام يرفض الكشف عن أي بيانات متعلقة بالصور المحفوظة للمستخدمين، إلا أنه بحسب ما جاء في هذه التقارير، فهناك وسيلة تتيح معرفة ما هي الصور المفضلة أو الصور التي يتم تحميلها على هاتفك أو جهازك الشخصي، وكذلك الصور الأكثر انتشاراً بين المتابعين.

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وأوضحت التقارير أنه في كل مرة يتم حفظ صورة معينة، فيتم حفظها في ملف خاص بها، حتى يقوم صاحب الصورة بحذفها، أو يقوم الشخص الذي حفظها بإزالتها من ملف الصور الخاصة به.

وأشارت إلى أن هناك وسيلة تكشف عدد المرات التي تم حفظ صورة معينة موجودة على حسابك الشخصي على إنستغرام، وذلك من خلال القيام بهذه الخطوات:

بهذه الخطوات يُمكنك حماية حسابك بـ alqiyady 1 بهذه الخطوات يُمكنك حماية حسابك بـ

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شاهد أيضاً: بهذه الخطوات يُمكنك حماية حسابك بـ "واتساب" قد بتغيير بيانات حسابك على إنستغرام من حساب شخصي إلى حساب أعمال انتقل إلى الإعدادات الخاصة بحسابك، وقم بتفعيل خدمات حساب الأعمال سيطلب منك إنستغرام ربط حسابك بحساب أعمال مماثل على فيسبوك قم باختيار فئة الملف الشخصي، مثل اختيار مدونة شخصية أو الصحة أو الجمال أضف رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني وعنوانك الشخصي الآن أصبح لديك ملف خاص بنشاطك التجاري، فقم بتفعيل حساب الأعمال عند الضغط على أي صورة، ستعرف حينها عدد الأشخاص الذين قاموا بحفظها

جدير بالذكر أنه يمكنك تغيير حسابك على إنستغرام من حساب أعمال إلى حساب شخصي مجدداً في أي وقت.المزيد:

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