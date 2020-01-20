شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السودانى يتوجه إلى جوبا للمشاركة فى مفاوضات السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توجه الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وزير الدفاع السوداني، رئيس لجنة الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام السودانية، اليوم الاثنين، إلى دولة جنوب السودان ليلتحق بالمفاوضات الجارية هناك.

ويرافق وزير الدفاع وفد يمثل فريق التفاوض في محور الترتيبات الأمنية للمشاركة في جلسات التفاوض المنعقدة بالعاصمة جوبا، وهو المحور المزمع مناقشته خلال الأيام القادمة.