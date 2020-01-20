أردوغان يراوغ العالم ويتهرب من دعم الإرهاب فى ليبيا: تركيا لم ترسل قوات وأرسلت مستشارين إلى طرابلس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء "رويترز"، عن محطة (إن.تى.فى) التلفزيونية عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قوله إن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط، الأمر الذى اعتبره مراقبون مراوغة للعالم وتنصلا من التزامه باتفاق برلين الذى قرر عدم إرسال أسلحة أو دعم للفصائل المسلحة

وكان أردوغان قد قال فى الأسبوع الماضي إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن الرئيس التركي قوله للصحفيين، على متن رحلة العودة من قمة بشأن ليبيا في برلين إن جهود تركيا في القمة وضعت الأساس لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، وأضاف أن الوجود التركي في ليبيا عزز الآمال في السلام.