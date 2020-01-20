شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى بليبيا يلتقي السراج وحفتر لمعرفة انطباعاتهما عن مؤتمر برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن السفير عقد مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، لقاءات منفصلة، لمعرفة انطباعاتهما عن مؤتمر برلين.

وأفادت السفارة الأمريكية في ليبيا، بتغريدة على "تويتر"، بأن "السفير ريتشارد نورلاند، التقى بعد قمة برلين الأحد، السراج وحفتر في اجتماعات منفصلة الليلة الماضية واليوم، لمعرفة انطباعاتهما بشأن ما توصل إليه المؤتمر".



تغريدة السفارة الامريكية فى ليبيا

وأكدت السفارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

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وكان جوزيف بوريل مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، قال خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من القضايا الهامة المثارة على الساحة العالمية، إن التكتل سيناقش كافة الخيارات لدعم وقف رسمى لإطلاق النار فى ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، لكن أى تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقى من الاتحاد كى تستمر.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل "يحتاج وقف إطلاق النار لمن يراقبه. لا يمكن قول ‘هذا وقف إطلاق نار‘ ثم تنسى أمره...ينبغى أن يراقبه أحد ويديره".