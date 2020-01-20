شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تستدعى قياديا من "فتح" بعد اعتقال نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، باستدعاء مسئول ملف المقدسات فى "حركة فتح " بالقدس، عوض السلايمة، وذلك للتحقيق معه "بشكل فورى " فى معتقل "المسكوبية " بالقدس المحتلة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - التى بثت النبأ - أن ذلك جاء بعد اعتقال نجله ، سعدى البالغ " 15 عاما" فى وقت سابق اليوم ، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وذلك بالتزامن مع الهجمة التى يشنها الاحتلال على المقدسيين .

اعتدى جنود الجيش الإسرائيلى على مئات المصلين فى المسجد الأقصى، يوم الجمعة، عقب صلاة الفجر، وأكدت وكالة "معا"، أن اعتداء قوات الجيش الإسرائيلى على المصلين فى باحة المسجد الأقصى أدى إلى إصابة العشرات منهم بالرضوض والاختناق، فى جمعة أطلق عليها الفلسطينيون "جمعة الكرامة".

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وأوضحت، أن عشرات الجنود من القوات الخاصة وكبار الضباط والشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى عبر باب حطة وباب المغاربة، ولاحقوا المصلين خلال وجودهم فى ساحة مسجد قبة الصخرة المشرفة، واعتدوا عليهم بالضرب والدفع وأجبروهم على إخلاء الساحة، وخلال ذلك أطلقت القوات الأعيرة المطاطية باتجاههم، وأجبروهم على الخروج من المسجد.

وأوضح أحد المصلين أن قوات الجيش الإسرائيلى بدأت بمضايقة المصلين وخلال توافدهم الى الأقصى بالاعتداء عليهم وملاحقتهم وعرقلة دخولهم إلى المسجد، كما منعت إدخال المياه والكعك والتمور إليه أيضا، واحتجزت هويات العشرات من المصلين خلال دخولهم الى الأٌقصى، كما تمركزت وحدة القوات الخاصة من فرق الخيالة عند باب الأسباط، وأوقفوا الشبان وأخضعوا بعضهم للتفتيش.