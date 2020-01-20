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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الاثنين، اعتماده منظومة المخصصات المالية للعاملين فى حكومة دبى، قائلًا: "حرصًا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز الاستقرار الأسرى للمواطنين وجميع العاملين فى حكومة دبى وبتوجيهاته.. اعتمدنا اليوم منظومة المخصصات المالية للعاملين فى حكومة دبى ونواصل العمل على توفير كافة الإمكانيات بما يضمن تطوير الأداء الحكومى فى شتى المجالات".

وأضاف ولى عهد دبى، فى تغريدات عبر حسابه على إنستجرام، "المنظومة الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير الجارى وتتضمن مميزات جديدة تدعم العاملين فى الحكومة وتكفل لهم الموازنة بين الحياة الوظيفية والشخصية ومنها خيار العمل عن بعد والدوام الجزئى.. والتطوير يراعى تحولات العصر ويعين الموظف على تلبية احتياجاته".



تغريده ولى عهد دبى

وتابع: "سيكون هناك لجنة متخصصة لاعتماد قوائم تسكين موظفى حكومة دبى على سلم الدرجات والرواتب المحدد.. ولاعتماد قوائم تسكين وتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية.. وكلفنا دائرة الموارد البشرية بشرح تفاصيل كل الإجراءات ذات الصلة للمؤسسات والدوائر والجهات الحكومية".

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واستطرد: "جهودنا لا تتوقف فى تطوير الأداء الحكومى وتوفير المحفزات المشجّعة على الإبداع والتميز وإيجاد بيئة العمل الداعمة واستقطاب أفضل الطاقات والكفاءات وتمكين موظفينا من تقديم أفضل ما لديهم.. ومستمرون فى إقرار أسباب الراحة والسعادة لموظفى حكومة دبى".

ويشار إلى أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، كان قد اعتمد، الأحد، استراتيجية مؤسسة دبى للمستقبل للسنوات الثلاث المقبلة، التى حدد من خلالها أطر العمل والأهداف الكفيلة بتعزيز دورها منصةً رائدة عالمياً لتطوير أبحاث المستقبل، ومرجعية معرفية تساعد المسؤولين فى حكومة دبى على استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية.



حمدان بن محمد بن راشد يعتمد منظومة المخصصات المالية للعاملين فى حكومة دبى

وقال ولى عهد دبى، فى تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، "اعتمدنا استراتيجية مؤسسة دبى للمستقبل للسنوات الثلاث المقبلة.. حددنا من خلالها أطر العمل والأهداف الكفيلة بتعزيز دورها منصةً رائدة عالمياً لتطوير أبحاث المستقبل.. ومرجعية معرفية تساعد المسؤولين فى حكومة دبى على استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية".

وأضاف "طموحنا كبير للمرحلة المقبلة.. نريد مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فى "وثيقة 4 يناير 2020"، بجعل دبى رائدة مدن المستقبل.. هذه الرؤية هى الأساس لعمل مؤسسة دبى للمستقبل خلال السنوات المقبلة"، وتابع "تصميم المستقبل نقطة البداية لأحلامنا وطموحاتنا للسنوات القادمة.. نتطلع لأن يصبح متحف المستقبل وجهة عالمية لتجربة المستقبل، وحاضنة للمواهب والعقول، ونافذة للعالم على الغد".