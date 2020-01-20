شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: قتيل ثان بالرصاص الحى فى احتجاجات بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر طبية بالعراق، أن هناك قتيل ثان بالرصاص الحى عند تقاطع الكيلانى فى بغداد على خلفيه الاحتجاجات التى تشهدها بغداد اليوم الاثنين، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وكان أصيب اليوم 17 عراقى بحالات اختناق خلال مواجهات بين الأمن ومحتجين فى بغداد، وأطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

جاء ذلك على خلفية اندلاع المظاهرات فى العراق، حيث قطع المتظاهرين الطرق فى العاصمة العراقية بغداد، والطريق السريع الذى يربط الديوانية مع بقية محافظات العراق، وفى الناصرية نصب المشاركون فى المظاهرات خيم الاعتصام على الطريق السريع، وفيما طلبت البعثة الأممية فى العراق، بضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات، وعدم انتهاك حقوق الإنسان.

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يأتى ذلك مع قرب انتهاء المهلة التى أقرتها التنسيقيات، المنتهية صباح اليوم، ودعا الحراك الشعبى فى العراق إلى التصعيد فى الـ20 من يناير الجارى بإنقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما فى المحافظات الجنوبية.