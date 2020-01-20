شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا على التعايش.. الملك محمد السادس يفتتح "بيت الذاكرة" اليهودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح العاهل المغربي، محمد السادس بن الحسين، وعدة شخصيات مغربية ودبلوماسية "بيت الذاكرة" اليهودي في مدينة الصويرة المغربية، تأتي المبادرة المغربية تأكيدا على التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب، حيث تم افتتاح البيت بعبارة "سلام لكولام، شالوم عليكم" وهي مزيج من اللغتين العربية والعبرية، كتعبير عن الاندماج بين اليهود والمسلمين في مدينة الصويرة جنوب المغرب.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربى ، نقلا عن صاحب المبادرة، أندريه أزولاي، فإن هذه الدار لها قيمة إنسانية كبيرة فهي "تشهد على فترة عاش فيها الإسلام واليهودية في ظل تقارب وانسجام استثنائيين"، وأضاف أزولاي "أردنا أن نستنطق تراثنا ونحمي ما كان يمثل مظاهر فن العيش المشترك في إطار الاحترام المتبادل"، وعبر أزولاي في تصريحه عن أمله بأن "يشكل هذا التاريخ رافعة للمستقبل".

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ويعرض "بيت الذاكرة" وثائق يهودية قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل مائة عام، بالإضافة إلى وثائق عن حياه أشهر الشخصيات التي عاشت في المنطقة، كأول يهودي تم انتخابه في مجلس الشيوخ الأمريكي، يولي ليفي (1810 -1886)، بالإضافة إلى لوحة لأسماء اليهود في المدينة الذين عملوا كمستشارين لدى الملك المغربي.