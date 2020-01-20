شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو المجتمع الدولى إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت دولة الأمارات المجتمع الدولى إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

فيما نددت دولة الإمارات الاعتداء الذى نفذته ميليشيات الحوثى واستهداف مسجدا فى محافظة مأرب اليمنية وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.

وكان أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، قال على تويتر، إن الإمارات تدعم جهود مؤتمر برلين بشأن ليبيا الساعية للتوصل إلى "حل سياسى".

وأضاف قرقاش فى تغريدة أخرى "تهميش الدور العربى، كما هو الحال فى سوريا، درس قاس لن يتكرر"، واتفقت قوى عالمية خلال اجتماع قمة عقد فى برلين اليوم الأحد على دعم وقف هش لإطلاق النار فى ليبيا.