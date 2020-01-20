شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: "بريكس" تعقد قمة غير رسمية فى الرياض على هامش لقاء "العشرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن قمة "بريكس" التقليدية وغير الرسمية ستعقد على هامش اجتماع دول "العشرين" في الرياض في نوفمبر 2020.

ووفقا لموقع "سبوتينك"، قال ريابكوف في مؤتمره الصحفي: "ستعقد قمة بريكس كاملة الى جانب اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في يوليو 2020 في سانت بطرسبورج، وفي نوفمبر عام 2020، تنتقل "بريكس" إلى الرياض، حيث ستعقد قمة تقليدية وغير رسمية، برئاستنا، على هامش اجتماع مجموعة العشرين".

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يذكر أن القمة الماضية من البريكس، أقيمت في البرازيل في الفترة الممتدة ما بين 13 و 14 نوفمبر.

وتضم المجموعة كلاً من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا. وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 في المئة من سكان العالم.

وتحتل دول "بريكس" 26 في المئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.