روسيا ترحب بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا

موسكو / الخليج 365

أعربت روسيا، اليوم الإثنين، عن ترحيبها بالنتائج التي تمخضت عن مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد أمس في العاصمة الألمانية، بمشاركة 12 دولة ومنظمات دولية وإقليمية.

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، في مؤتمر صحفي، عقده بموسكو، اليوم: "تم اتخاذ خطوة مهمة نحو عملية السلام ، والتي تمكن من مواصلة العمل بشأن التسوية الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف: "نحن متفائلون. لقد تم اتخاذ خطوة هامة جدا نحو تسوية نهائية. الآن وبناء على هذه الخطوة الأولى الهامة، سيستمر العمل تحت رعاية الأمم المتحدة.

Advertisements

واُختتمت أمس الأحد فعاليات مؤتمر برلين بألمانيا، بمشاركة 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بمشاركة 4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

شارك في المؤتمر، كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وحفتر.

كما شاركت 4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.