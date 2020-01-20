مقتل 7 مدنيين في قصف روسي على " خفض التصعيد" شمالي سوريا

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365.

قتل 7 مدنيين في قصف جوي روسي على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وقال مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الطيران الروسي استهدف بالقصف قرى كاري و شاميكو وبوابية و جينة و كفرتعال و كفرجوم بريف حلب الغربي، الواقع ضمن منطقة خفض التصعيد.

وأفادت مصادر من الدفاع المدني السوري ( الخوذ البيضاء) لمراسل الخليج 365، أن 3 مدنيين قتلوا في القصف على كفر تعال و مدنيين اثنين في كل من قرية جينة و قرية كفرجوم، إلى جانب جرح 15 مدنيا في القرى التي استهدفها القصف.

وأشار مراسل الخليج 365 إلى تواصل حركة النزوح من ريفي حلب الغربي والجنوبي الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وكان 27 ألف مدني نزحوا خلال الأيام القليلة الماضية من ريفي حلب الغربي والجنوبي مع تصاعد العمليات العسكرية للنظام وروسيا والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في المنطقة.

Advertisements

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري أن وقف إطلاق نار بدأ الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب السورية، إلا أن قوات النظام وحلفائه واصلت هجماتها البرية والجوية على المناطق المأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في 8 من الشهر الجاري أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، اعتبارا من الساعة (00:01) بالتوقيت المحلي في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري.وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية.

وقتل أكثر من 1500 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018، كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.