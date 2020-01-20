قطر.. توزيع فائض أطعمة الطائرات على العائلات الفقيرة

الدوحة/أحمد يوسف/ الخليج 365



اتفقت الشركة القطرية لتموين الطائرات (حكومية)، مع مركز "حفظ النعمة" (أهلي)، على إعادة توزيع فائض الأطعمة والمشروبات بالطائرات القطرية على العائلات الفقيرة في البلاد.

وذكرت الشركة القطرية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه من المقرر إعادة توزيع ما بين 200 إلى 300 كيلوجرام يوميا من الفاكهة، والحبوب، والمشروبات الغازية، والألبان، والشوكولاتة، بالتعاون مع مركز "حفظ النعمة".

وقال النائب الأول لرئيس الشركة القطرية لتموين الطائرات، مايكل وينر، بحسب البيان ذاته، إن "الاتفاقية ستساهم في إيصال وجبات الأطعمة، والمواد الغذائية المغلفة إلى الأشخاص المحتاجين في المجتمع المحلي".

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ونقل البيان عن يوسف الخليفي، مسؤول العلاقات العامة في مركز "حفظ النعمة" قوله: "نفتخر بهذه التعاون مع الشركة القطرية لتموين الطائرات التي تهدف إلى توزيع فائض وجبات الطعام على الأشخاص المحتاجين في مجتمعنا".

وأضاف الخليفي: "إعادة توزيع الفائض من الأطعمة والمشروبات سوف يكون له كبير الأثر في المجتمع".

وأطلقت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، في العام 2002 الشركة القطرية لتموين الطائرات، لتصبح المزوّد الحصري لخدمات التموين للمجموعة ولشركات الطيران الدولية وللصالات في مطار حمد الدولي بالدوحة.

ومركز "حفظ النعمة" الخيري معني بجمع الفائض من الأطعمة من المهرجانات وحفلات الزفاف والفنادق، ثم توسع بأنشطته ليشمل جمع الفائض من الملابس والأثاث والأجهزة الإلكترونية وغيرها من المستلزمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.