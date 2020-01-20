هطاي.. "العدالة والتنمية" يرسل مساعدات إنسانية إلى إدلب

هطاي/ الخليج 365

أرسلت رئاسة حزب العدالة التنمية في ولاية هطاي، ومناطق يايلاداغي، وأنطاكيا، مساعدات إنسانية لنحو ألف عائلة في إدلب السورية.

وتضم المعونات الكثير من الاحتياجات الأساسية في الشتاء، مثل البطانيات، والملابس الشتوية، والأسِرة، والأحذية الشتوية.

وقالت نائبة الحزب عن ولاية هطاي، صباحات أوزغورصوي جيليك، خلال مشاركتها في مراسم إرسال شاحنات المساعدات بمنطقة يايلاداغ، بأن تركيا تقف على الدوام إلى جانب المظلومين والمستضعفين.

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وأشارت إلى صمت المجتمع الدولي إزاء مأساة الشعب السوري، حيث يعاني هذه الأيام من صعوبة أحوال الطقس، وسط البرد والوحل، مؤكدة على استمرار وقوفهم إلى جانب المظلومين بناء على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.

من جانبه، رئيس بلدية أنطاكيا، عز الدين يلماظ، أعرب عن أمله في انقضاء مأساة الشعب السوري بأسرع وقت.

بدوره، رئيس بلدية يايلاداغ، مصطفى صاين، أشار إلى مجاورة يايلاداغ لمحافظة إدلب، تجعلهم شهودا على المأساة التي يعانيها الشعب في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.