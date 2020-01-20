طرابزون.. وجهة تركية جديدة للخطوط الجوية القطرية

أحمد يوسف / الخليج 365



أعلنت "الخطوط الجوية القطرية" تدشين وجهات جديدة في العام الحالي 2020 بينها مدينة "طرابزون" التركية.



وبدأت الخطوط القطرية رحلاتها مباشرة إلى المدينة التركية، الأحد، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية، حسب موقعها الإلكتروني.



وبذلك تصبح طرابزون الوجهة التركية الثامنة للخطوط القطرية.



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وإضافة إلى طرابزون، تسيّر "القطرية" رحلات أيضا إلى مطارين في إسطنبول ومدن أضنة وأنقرة وإزمير٬ إضافة إلى رحلات موسمية إلى بودروم وأنطاليا.



وتعد مدنية "طرابزون" الواقعة في منطقة البحر الأسود في تركيا أبرز الوجهات المفضلة لدى السياح العرب والخليجين على وجه الخصوص.



وتشتهر بمعالمها السياحية الرائعة وطبيعتها الساحرة، كما تعرف إقبالا على ابتياع العقارات فيها، خاصة من قبل السياح الخليجيين.

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