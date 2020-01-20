“‎سكني” يوقع اتفاقية لدعم منسوبي “السياحة”

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صحيفة الخليج الالكترونية
وقعت الهيئة العامة للسياحة وبرنامج “سكني”، اليوم (الإثنين) اتفاقًا يخوّل البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي الهيئة من المستحقين للدعم السكني.
وتتضمن الاتفاقية تقديم عروض خاصة لمنسوبي الهيئة، تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، والإعفاء من الرسوم الإدارية، وذلك عبر عدد من الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض سكني بمقر الهيئة.
وفي سياق آخر، دشنت وزارة الإسكان معرض “سكني” أمس، بمقر وزارة التعليم بالرياض، والذي يقدم عروضاً خاصة لمنسوبي “التعليم”، منها: الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا الـ40 عاما تُضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، إضافةً إلى خفض الدفعة المقدمة إلى 5% وإلغاء الرسوم الإدارية وتخفيض قيمة هامش الربح.
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