“‎سكني” يوقع اتفاقية لدعم منسوبي “السياحة”

صحيفة الخليج الالكترونية

وقعت الهيئة العامة للسياحة وبرنامج “سكني”، اليوم (الإثنين) اتفاقًا يخوّل البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي الهيئة من ‏المستحقين للدعم السكني.‏ ‏

وتتضمن الاتفاقية تقديم عروض خاصة لمنسوبي الهيئة، تشمل ‏توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري ‏على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم ‏كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ‏ألف ريال، والإعفاء من الرسوم الإدارية، وذلك عبر عدد من الجهات ‏التمويلية التي ستوجد في معرض سكني بمقر الهيئة.‏

وفي سياق آخر، دشنت وزارة الإسكان معرض “سكني” أمس، بمقر وزارة ‏التعليم بالرياض، والذي يقدم عروضاً خاصة لمنسوبي “التعليم”، ‏منها: الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ‏ريال لمن تجاوزوا الـ40 عاما تُضاف إلى القرض الأساسي ‏المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، إضافةً إلى خفض الدفعة المقدمة إلى 5% وإلغاء الرسوم الإدارية وتخفيض قيمة هامش الربح.