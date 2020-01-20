الحريري يطالب بتشكيل حكومة توقف الانهيار الاقتصادي

صحيفة الخليج الالكترونية

حمل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري القوى الأمنية كافة المسؤولية في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية”.

ورأى الحريري في سلسة تغريدات نشرها اليوم على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن: “الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة، وإصرارٌ على إنكار الواقع السياسي المستجد” لافتا الى أن: “حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية”.

وعد أن:” “التعطيل مستمر منذ تسعين يوماً والبلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة “مطالبًا :”بحكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والامنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم”.