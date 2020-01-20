“العدل” تدعو المتقدمين على وظائف المرتبة الثامنة للمقابلات الشخصية

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها في ربيع الأول 1441 هـ، على وظائف باحث شرعي وباحث قانوني ومطور برامج للرجال والنساء, إلى الدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa, والاستعلام عن النتيجة.

وأضافت أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءًا من يوم الأحد غرة جمادى الآخرةـ، داعية المتقدمين والمتقدمات إلى طباعة بطاقة المقابلة الشخصية من موقع الوزارة، التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.