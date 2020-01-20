شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أثار القصف الحوثى على جامع فى مأرب اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عددا من الصور لأثار القصف الحوثى على جامع داخل معسكر الإستقبال فى محافظة مأرب باليمن، والتى أوضحت حجم الدمار الذى نال الموقع والذى يؤكد إرهاب مليشيا الحوثى والتى تسعى لإستمرا العنف والدمال فى البلاد.

وكانت مصادر طبية يمنية، أفادت بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على جامع داخل معسكر الاستقبال فى محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا، وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشحا للزيادة"، مشيرة إلى أن 68 جريحا حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.

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وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة جامعا داخل معسكر للاستقبال تابع للقوات الحكومية شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا في حصيلة أولية.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومية 18 قتيلا.