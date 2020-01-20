شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبنانى يضبط صحفى أمريكى لتصويره مظاهرات بيروت لصالح صحيفة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز أمن الدولة اللبناني إلقاء القبض على شخص يحمل الجنسية الأمريكية، ويعمل صحفيا حرا، وذلك لقيامه بإجراء تصوير وبث مباشر للمظاهرات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت فى إطار الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ قرابة 100 يوم، وذلك لصالح صحيفة هآرتس الإسرائيلية، وذكر قسم الإعلام بجهاز أمن الدولة اللبنانى – فى بيان له اليوم – أنه جرى تحديد مكان البث المباشر والتوجه إليه، وضبط القائم بعملية البث والتحقيق معه، حيث تبين إنه يحمل الجنسية الأمريكية ومقيم في بيروت ويعمل صحفيا لحسابه الخاص.

وأشار البيان أنه تم إخطار النائب العام القاضي غسان عويدات، والذي أمر باستمرار توقيف الشخص المضبوط وتسليمه إلى جهاز مخابرات الجيش اللبناني مع المضبوطات التي عُثر عليها بحوزته للتوسع في التحقيقات. Advertisements يذكر أنه لا توجد علاقات بين لبنان وإسرائيل، وهناك قانون صادر عام 1955 بمنع التعامل مع مطلقا مع إسرائيل تحت مسمى (قانون مقاطعة إسرائيل).

وسارت الأوضاع فى لبنان من سئ إلى أسوأ، خاصة فى ظل اشتعال المواجهات بين قوات الأمن، والمتظاهرين فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى الوقت الذى لم ينتهى فيه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، من تشكيل حكومته الجديدة، حيث أكدت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن الاشتباكات، تجددت مساء الأحد بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين وسط العاصمة بيروت، فى وقت كثف الجيش اللبنانى من انتشار قواته لا سيما في محيط البرلمان بعد ليلة تعد الأعنف منذ بدء الحراك في البلاد في أكتوبر الماضي.

ولفتت الشبكة الإخبارية، إلى أن المحتجين اللبنانيين رشقوا القوى الأمنية بالحجارة عند مدخل مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت، وبدأت قوات مكافحة الشغب الرد باستخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع للرد على المتظاهرين، فيما أظهرت مشاهد تلفزيونية مباشرة قيام قوات الأمن اللبنانية باستخدام مدافع المياه اليوم ضد متظاهرين كانوا يرشقونها بكل ما تقع أيديهم عليه قرب مبنى البرلمان وسط بيروت.