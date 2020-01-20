شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُمكن إصدار إقامة جديدة لخادمة هربت من كفيلها؟.. «الجوازات» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن إصدار إقامة جديدة في حالة هروب الخادمة من كفيلها وانتهت إقامتها، موضحة أن البلاغ يظل موجودًا بالأجهزة الأمنية ولا يسقط بمضي المدة، لحين تطبيق النظام بحقها حال ضبطها.

وأشارت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن الخادمة الهاربة تسقط من على سجل صاحب العمل بعد 90 يومًا من تسجيل البلاغ، لكنه يبقى مسجلاً لدى الأجهزة الأمنية حتى يتم القبض على الهارب ويطبق عليه النظام.

Advertisements

يأتي توضيح “الجوازات” رداً على سؤال وجه أحد المواطنين، بأن هناك خادمة هربت من كفيلها قبل 6 سنوات، وتم تسجيل هروبها، وانتهت مدة إقامتها، فهل توجد مشكلة لو قام بإصدار إقامة جديدة لها؟.

وكانت الجوازات، قد ذكرت في وقت سابق، أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا (خرج ولم يعد) بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، أو بمراجعة إدارة الجوازات بعد مرور ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.