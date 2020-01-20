شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «حساب المواطن» بشأن ضم فاتورة الكهرباء لمستندات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية للمستفيد في حال تراوح عمره بين 18 و24 عامًا، موضحاً أن عدم تحديث المستفيدين بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

ولفت “حساب المواطن” إلى أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية “صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد” باسم المستفيد، وفي حال عدم توافرها يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

وأضاف البرنامج أنه في حال تم إرفاق عقد إيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد، ويتم استخراجه من قِبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قِبل وزارة الإسكان. مؤكدًا أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حساب المستفيد، والتعديل على البيانات؛ ليتم دراستها والتحقق منها، ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

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وتابع: يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقًا عن طريق البوابة الإلكترونية؛ إذ يتم إضافة إجمالي الراتب مع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات، التقاعد”، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.