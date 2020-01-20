شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مُعتل نفسياً يحطم زجاج المركبات في جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوقفت الجهات الأمنية في جدة شخصاً في العقد الرابع من العمر، يعاني مرضًا نفسيًّا وذلك بعدما أقدم على تحطيم زجاج عدد من المركبات في حي الروابي.

وكان مقطع فيديو متداوَل قد ظهر فيه شخص وهو يقدم على تحطيم زجاج عدد من المركبات المتوقفة.